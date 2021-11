Al menos tres detenidos durante enfrentamientos por la demolición de un asentamiento judío en Cisjordania

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han informado este miércoles de que al menos tres personas han sido detenidas durante una serie de enfrentamientos con la Policía por la demolición de un asentamiento judío de Geulat Zion en Cisjordania.

Los enfrentamientos se produjeron después de que unas 50 personas se acercaran a la zona con el rostro cubierto para arrojar piedras a los agentes de Policía, que estaba evacuando la zona.

Imágenes difundidas a través de redes sociales muestran a una agente de Policía discutiendo con una joven, a la que reduce posteriormente. Mientras, un grupo de manifestantes se suben a una retroexcavadora que participaba en las labores de demolición, de la que se han negado a bajarse.

Asimismo, los manifestantes han lanzado piedras contra las fuerzas de seguridad, lo que ha provocado daños en tres vehículos, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. "Este Gobierno ha vuelto a demostrar que los valores sionistas del asentamiento no forman parte de sus valores", han señalado fuentes cercanas a los residentes del asentamiento.

La demolición y consecuente evacuación se produce en pleno aumento de la violencia entre colonos judíos y palestinos. A lo largo de este año se han registrado 67 incidentes de este tipo, casi una veintena más que el año anterior, tal y como indican las cifras de las fuerzas israelíes.