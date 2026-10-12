Al menos tres muertos en Donetsk y dos en Kiev en nuevos ataques rusos sobre Ucrania

Ataque ruso en Donetsk (Ucrania) - GOBIERNO MILITAR DE DONETSK

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres civiles han muerto por el impacto de proyectiles rusos en una casa de Cherkaske, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, según han informado las autoridades ucranianas, que han dado cuenta además de al menos dos muertos en Kiev y otro en Dnipropetrovsk.

La vivienda de Cherkaske fue alcanzada por proyectiles con munición de racimo de lanzamisiles Smerch rusos. Entre las víctimas hay una niña de trece años, según ha informado el gobernador militar ucraniano de Donetsk, Vadim Filashkin, que ha publicado además que hay otras cuatro personas heridas.

"Los rusos saben perfectamente dónde y con qué atacan. Las bombas de racimo lanzadas contra edificios residenciales destilan una intención de provocar el máximo número de víctimas entre los civiles", ha publicado Filashkin en redes sociales. "La vida de una familia entera ha sido destruida de un solo golpe", ha añadido.

Más tarde, la Policía de la región de Donetsk ha informado de que las otras dos fallecidas son la madre de la niña, de 36 años, y su abuela, de 62. Los heridos son tres hombres nacidos en 1948, 1955 y 1964 y un joven de 18 años.

Por otra parte, en la capital, Kiev, se ha informado de la muerte de dos personas. Una ha muerto en el distrito de Darnitski en un ataque en el que han resultado heridas otras cuatro personas. Un dron ruso ha impactado contra un edificio de 25 plantas.

Mientras, en el distrito de Fastiv ha muerto otra persona en un ataque ruso, según ha explicado el gobernador militar de la provincia capitalina, Timur Tkachenko, citado por la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

Por último, las autoridades de la provincia de Dnipropetrovsk han informado de más de 40 ataques rusos con drones y artillería durante la jornada que han causado un muerto y seis heridos.