Al menos tres muertos en Indonesia en protestas por la muerte de un joven atropellado por la Policía

Al menos tres personas han fallecido y cinco han resultado heridas en la ciudad indonesia de Macasar después de que manifestantes desataran un incendio en un edificio del Gobierno, dejando atrapadas dentro a varias personas, en medio de la ola de protestas que se han sucedido en el país tras la muerte este jueves de un joven de 21 años que fue atropellado por la Policía durante una concentración frente al Parlamento del país asiático.

"Un total de ocho personas fueron evacuadas por el equipo de rescate tras el incendio de la oficina del DPRD en la ciudad de Macasar, tres de las cuales fueron declaradas muertas, sospechosas de haber quedado atrapadas dentro de la habitación cuando se desató el incendio", ha indicado un portavoz de la Policía indonesia en Macasar, M. Fadli, en declaraciones a la agencia nacional de noticias Antara.

Una de las víctimas murió en el lugar de los hechos, mientras que las otras dos, de 26 y 43 años de edad, perdieron la vida en el Hospital Bayangkara a causa de heridas provocadas por quemaduras.

De entre los heridos, dos se encuentran en estado de gravedad --uno de ellos en coma-- y los otros tres presentan heridas leves. La mayoría de ellos sufrieron lesiones y heridas al intentar escapar del edificio saltando por las ventanas, incluso desde un cuarto piso.

Varios estallidos de violencia, incluidos el incendio de vehículos policiales y otras sedes gubernamentales en distintos puntos, han marcado una nueva noche de protestas en el país asiático.

Affan Kurniawan, un joven conductor de moto de la aplicación GoJek, fue atropellado por un vehículo táctico de la Brigada Móvil (Brimob) y el incidente, grabado en vídeo, comenzó a difundirse por redes sociales.

A las pocas horas, decenas de personas comenzaron a congregarse en la sede de Brimob en Kwitang, Yakarta Central. Allí, la tensión aumentó hasta que personal de las Fuerzas Armadas de Indonesia acabó interviniendo esta mañana entre llamadas a la calma.

El atropello ha tenido lugar durante unas movilizaciones convocadas por sindicatos y organizaciones de estudiantes en contra de un anunciado aumento salarial para los diputados y exigiendo mejoras laborales y en la financiación de los programas educativos.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, se ha reunido con los padres de Affan este sábado para mostrarles sus condolencias y ha prometido una investigación completa de lo ocurrido. "Estoy profundamente entristecido por este incidente. El Gobierno garantizará el sustento de su familia, con especial atención a sus padres y hermanos", ha añadido.