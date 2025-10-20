Merz descarta disculparse tras referirse a la inmigración como "un problema en el paisaje urbano"

BERLÍN 20 Oct. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha asegurado este lunes que no tiene "nada de lo que retractarse" pese a la polémica generada por unas declaraciones de la semana pasada en las que se refirió a la inmigración como "un problema en el paisaje urbano".

Estas declaraciones se remontan al pasado martes, cuando Merz respondía a una pregunta sobre el auge de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y llamaba a revertir los errores previos en política migratoria en un alegato a favor de las deportaciones a gran escala.

Lejos de matizar las palabras, y tras verse este lunes con el comité ejecutivo de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el canciller ha insistido. "Lo subrayo una vez más: tenemos que cambiar algo y el ministro federal del Interior está en proceso de cambiar algo y nosotros seguiremos con esta política", ha sentenciado.

En este sentido, ha señalado que cualquiera que tenga hijas entenderá sus comentarios y ha defendido que "todo el mundo" percibe el "problema", especialmente cuando se hace de noche.

"Y quien crea que tiene que manifestarse en contra, que lo haga", ha añadido el dirigente conservador, en alusión a una protesta celebrada el domingo en Berlín y a la que asistieron políticos socialdemócratas como la comisaria del Gobierno federal para la Integración Natalie Pawlik.

Merz ha aprovechado también para pedir unidad en la coalición que encabezan la CDU y el Partido Socialdemócrata (PSD), de tal manera que resuelva sus problemas a puerta cerrada para "no dar la impresión de que está dividido", después de que en los últimos días hayan surgido otras grietas en debates especialmente mediáticos como la ley del servicio militar.

Asimismo, ha subrayado la vigencia del cordón sanitario con la AfD. "No tenemos ningún tipo de acuerdo con este partido: ni en nuestras convicciones básicas ni en las cuestiones políticas del día a día a las que hay que dar respuesta", ha resumido en su comparecencia.