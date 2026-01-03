Metsola defiende una salida "pacífica y democrática" para los venezolanos: "Merecen vivir en libertad"

Archivo - La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. - Frederic Garrido-Ramirez/Europea / DPA - Archivo

BRUSELAS 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado que "Venezuela será libre" y ha subrayado que los venezolanos "merecen vivir en libertad tras años de opresión", al tiempo que ha recordado que la Eurocámara no considera a Nicolás Maduro como el "líder legítimo y elegido" del país.

Así se ha pronunciado en un mensaje difundido en la red social X, en el que ha recalcado que las próximas horas y días serán "críticos" para el futuro político de Venezuela y que la Unión Europea apoyará una salida democrática y pacífica para el país latinoamericano tras el ataque perpetrado este sábado por Estados Unidos en Caracas.

Metsola ha recordado que el Parlamento Europeo "ha afirmado de forma constante" que no reconoce al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como el mandatario legítimo, y ha subrayado que la institución respalda la plena vigencia del Derecho Internacional, el apoyo a la democracia y el reconocimiento de la "voluntad legítima del pueblo de Venezuela".

En su mensaje, la presidenta de la Eurocámara ha sostenido que las próximas horas "serán críticas", y que la población venezolana debe poder decidir su futuro "sin opresión" y con plenas garantías democráticas.

Metsola se ha pronunciado de este modo después de que en la madrugada de este sábado Washington haya ejecutado una operación militar en la capital de Venezuela, Caracas, y haya arrestado a Nicolás Maduro para que sea juzgado en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y corrupción.