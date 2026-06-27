Un MiG-29 ucraniano se estrella en el este del país

Archivo - Un avión de combate MiG-29 (archivo) - Europa Press/Contacto/Slavek Ruta - Archivo
MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un caza MiG-29 ucraniano se ha estrellado en la madrugada de este sábado durante una misión de combate cuando estaba en la región de Poltava, en el este-norte del país, poco después de perder la comunicación con la aeronave.
"La aeronave se ha perdido, pero el piloto del avión ha podido realizar la maniobra de eyección" y ha sido ya trasladado a instalaciones médicas para evaluar su estado. "Las causas y circunstancias están siendo investigadas", han indicado las Fuerzas Aéreas ucranianas en un comunicado.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre la misión ni sobre las posibles causas de la pérdida de contacto o del siniestro en sí.
El MiG-29 es un caza bimotor soviético que comenzó a operar a principios de la década de 1980. Ucrania cuenta con unos 45 de estos aparatos mejorados y actualizados para su funcionamiento como avión de defensa y de atque. Hace apenas dos semanas otro avión, un bombardero Su-24 ucraniano, se estrelló en Jamelnitski durante una operación de combate.