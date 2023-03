Mike Pompeo aconsejó a Trump atacar con drones a cárteles mexicanos y pide clasificarlos como terroristas

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Estados de Estados Unidos Mike Pompeo ha asegurado en un artículo publicado este jueves que durante el mandato del expresidente Donald Trump propuso utilizar drones para atacar a los cárteles de droga en México para "no esperar a que el problema llegase a nuestras puertas para abordarlo".

En el texto, publicado en el portal evangélico y conservador 'American Center for Law and Justice' (ACLJ), ha justificado su sugerencia alegando que "si el Gobierno mexicano no puede o no quiere acabar con ellos, deberíamos hacerlo nosotros para proteger a los estadounidenses".

"Durante la Administración Trump, hicimos todo lo necesario para atacar a los cárteles con una designación FTO", ha continuado, refiriéndose a la calificación de 'Organización Terrorista Extranjera' (FTO por sus siglas en inglés), "pero el presidente Trump finalmente decidió no dar ese paso, eligiendo en su lugar priorizar la cooperación diplomática con el Gobierno mexicano para parar la inmigración ilegal y asegurar la frontera sur".

Además, Pompeo ha criticado al Gobierno del actual presidente, Joe Biden, por ser "débil y poco serio en la defensa de las fronteras estadounidenses", así como ha acusado al Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de ser "completamente incapaz de encargarse de los cárteles", al haber "perdido o abdicado el control de grandes superficies de su propio país".

Ha insistido en la necesidad de nombrar a los cárteles --mencionando al Cártel del Golfo, del Noroeste, de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación-- como organizaciones terroristas, no sólo por su "actividad que amenaza la seguridad de Estados Unidos", sino también por su papel en la crisis de opioides "introducidos en Estados Unidos por estos cárteles".

No es la única crítica que Pompeo ha lanzado contra Biden recientemente, a principios de febrero criticó su respuesta a la aparición de un globo espía chino sobre el espacio aéreo estadounidense.

Tras dos años fuera de la esfera política tras la derrota de Trump en las elecciones de 2020, Pompeo vuelve ahora a cobrar protagonismo debido a la posibilidad de que se enfrente a su exjefe en la carrera republicana para los comicios de 2024, aunque por el momento no hay nada oficial.