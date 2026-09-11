Milei anuncia un nuevo área dentro del Ministerio de Exteriores para los reclamos de soberanía de las Malvinas

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, en una imagen de archivo - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha anunciado este jueves la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior que se enmarcará dentro de la cartera de Exteriores del país y ayudará a que "toda la actividad" de Buenos Aires fuera de las fronteras nacionales, en materia de los reclamos de soberanía sobre las islas Malvinas, sea "coherente, compatible y uniforme".

"Este Sistema (...) permitirá al Ministerio de Exteriores asegurar que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores de la República Argentina sea coherente, compatible y uniforme con los lineamientos generales de la política exterior, en lo relativo a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes", reza un comunicado de la oficina del presidente argentino, Javier Milei.

Creado en el marco de las medidas adoptadas por la Casa Rosada buscando "la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía de Argentina" sobre el disputado archipiélago, gestionado por Reino Unido, este Sistema servirá de tal modo para "implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar a la política exterior o intereses internacionales" de la república rioplatense.

Tras defender que la referida recuperación requiere de una "acción estatal coordinada" que integre "dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas", la Administración Milei ha advertido de que continuará articulando "todos los medios disponibles" para "fortalecer el accionar coordinado de sus organismos" a fin de "defender" la "soberanía" nacional.

Desde el pasado jueves, cuando el inquilino de la Casa Rosada pronunció un discurso a la nación argentina en el cual anunció un decreto para acelerar el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en iniciativas de exploración o explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas "sin autorización" de Buenos Aires, amén del avance de la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, el Ejecutivo argento no ha dejado de hacer anuncios a ese respecto.

El último de ellos se produjo este mismo miércoles, cuando avanzó la interposición de nuevas denuncias penales contra empresas que estarían llevando a cabo actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental del país, lo cual, precisó entonces la oficina presidencial, traerá consigo no solo la ampliación de procesos judiciales preexistentes sino también la apertura de otros nuevos.