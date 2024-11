Milei revela la ruptura con su 'número dos': "Está cerca de la casta" y "no tiene injerencia en el Gobierno"

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha revelado este miércoles las desavenencias con su 'número dos', Victoria Villarruel, a la que ha acusado de estar "cerca de la casta", y ha asegurado que no tiene "ningún tipo de injerencia" en las decisiones del Gobierno.

"Ella en su visión... Muchas cosas que nosotros hacemos... está más cerca del círculo rojo y de la alta política, de lo que nosotros llamamos la casta", ha declarado el mandatario durante una entrevista en la cadena La Nación+.

Milei ha pronunciado estas palabras al ser preguntado sobre la aparente distancia con quien fuese su compañera de fórmula, algo que ha confirmado al anunciar que ha limitado su comunicación con ella a "lo que se necesita institucionalmente para cumplir (sus) roles".

En este sentido, de acuerdo al mandatario, Villarruel "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones". "No participa de las reuniones de gabinete. Decidió no participar, hace mucho tiempo, digamos, decide no participar de las reuniones", ha relatado.

Milei, que no ha informado de un inminente cese de la vicepresidenta, ha recordado sin embargo cómo echó a la exministra de Exteriores Diana Mondino y al ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

"Todos saben que no tienen permitido un milímetro de error", ha asegurado, remarcando cómo tardó "30 minutos en echar" a Mondino tras su voto a favor de levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba.