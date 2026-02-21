Un militar y un civil muertos en un ataque de individuos armados en Raqqa (Siria)

Militares del Ejército sirio - MINISTERIO DE DEFENSA DE SIRIA

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un militar y un civil han muerto en un ataque de individuos armados en Al Wasita, en la provincia de Raqqa, en el este de Siria, según han informado las autoridades.

El Ministerio de Defensa sirio ha explicado que "un miembro del Ejército Árabe Sirio ha sido atacado por individuos armados no identificados que provocaron su martirio inmediato, así como el de un civil que estaba en el lugar".

No han trascendido más detalles sobre las circunstancias del ataque ni de la identidad o afiliación de los responsables más allá de que se ha abierto una investigación sobre lo sucedido.

Otro militar murió y otro más resultó herido en un ataque armado en Ragheb, en Deir Ezzor, en el norte del país. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el ataque a través de su agencia de noticias afín, Amaq. Es el cuarto atentado reivindicado por el grupo contra fuerzas del nuevo gobierno siriio.