El militar israelí investigado en Brasil por crímenes de guerra abandona el país

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El militar israelí investigado por la justicia brasileña por la presunta comisión de crímenes de guerra en Gaza ha abandonado el país sudamericano, según han confirmado fuentes próximas a la radiotelevisión pública israelí.

Un tribunal federal brasileño emitió una orden de investigación urgente contra este militar, en ese momento de vacaciones en el país, por participar en la demolición con explosivos de un bloque residencial en la Franja de Gaza, durante una situación de combate, en noviembre de 2024.

La denuncia contra él fue presentada por la organización palestina Hind Rayab, especializada en rastrear las redes sociales de los soldados de las FDI de viaje por el mundo, e incluye grabaciones de vídeo, datos de geolocalización y fotografías que muestran al acusado colocando explosivos y participando en la destrucción "de barrios enteros" que demostrarían la implicación directa del investigado.

El líder de la oposición, Yair Lapid, ha criticado duramente al Gobierno por este incidente, que demuestra en su opinión el desplome de la imagen pública del Ejército israelí fuera de las fronteras del país.

"El hecho de que un reservista israelí se haya visto a huir de Brasil en plena noche para evitar ser arrestado por luchar en Gaza es un enorme fracaso político de un gobierno irresponsable que simplemente no sabe cómo trabajar", ha manifestado el jefe de la oposición y ex primer ministro en declaraciones recogidas por el 'Times of Israel'.

"No puede ser que los soldados de las FDI, tanto los del servicio regular como los reservistas, tengan miedo de viajar al extranjero por miedo a ser arrestados", ha lamentado.