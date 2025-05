El ministro de Defensa de Israel promete "construir un Estado judío" en la Cisjordania ocupada

Afirma que hay países que "reconocerán el Estado palestino sobre el papel" y agrega que eso "será tirado a la papelera de la historia"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha prometido este viernes que las autoridades trabajarán para "construir un Estado judío" en la Cisjordania ocupada, tras el anuncio sobre el establecimiento de 22 nuevos asentamientos y ante las afirmaciones por parte de varios países sobre su futuro reconocimiento de Palestina.

"Ellos reconocerán el Estado palestino sobre el papel y nosotros construiremos el Estado judío-israelí sobre el terreno. Ese papel será tirado a la papelera de la historia y el Estado de Israel florecerá y prosperará", ha señalado Katz durante una visita al asentamiento de Sa Nur.

"No nos amenacen con sanciones, ya que no lograrán que nos arrodillemos", ha dicho. "El Estado de Israel no agachará la cabeza ante las amenazas", ha subrayado, antes de afirmar que la autorización a 22 nuevos asentamientos suponen "un claro mensaje a (el presidente francés, Emmanuel) Macron y sus amigos", según el diario 'The Times of Israel'.

Horas antes, el propio Macron había vuelto a deslizar la posibilidad de reconocer a Palestina como Estado, algo que, en su opinión, es tanto "un deber moral" como una "exigencia política. Francia ha impulsado una conferencia que tendrá lugar en junio en la ONU para defender precisamente la solución de dos Estados mientras deja en el aire si dará o no el paso a corto plazo.

Asimismo, había abogado por "endurecer" la posición de la Unión Europea sobre Israel si no hay por parte de este país una respuesta "a la altura" para resolver la "insostenible" situación humanitaria de la Franja de Gaza, lo que abre la puerta a suspender el Acuerdo de Asociación o incluso a la imposición de castigos.

Cisjordania --incluida Jerusalén Este-- y la Franja de Gaza fueron ocupados militarmente por Israel en la guerra de 1967 junto con los Altos del Golán sirios. En total, en Cisjordania viven unos 700.000 colonos judíos, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí, si bien el Derecho Internacional es claro en que todos ellos son ilegales.

De hecho, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en julio de 2024 que la política de asentamientos israelíes es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales de estos territorios y la imposición de leyes nacionales israelíes sobre los mismos, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional.