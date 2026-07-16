El ministro de Defensa de Ucrania deja el puesto tras solo siete meses

Archivo - Ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedorov. - Europa Press/Contacto/Pool /Ukrainian Presidentia

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, ha anunciado que deja el puesto solo siete meses después de llegar y en medio de la guerra lanzada por Rusia, cuando Kiev ha logrado cambiar la dinámica del conflicto con ataques de largo alcance contra posiciones rusas dentro del país.

"Ha sido un gran honor servir al pueblo ucraniano como ministro de Defensa", ha informado el propio Fedorov en un mensaje en el que no ofrece más detalles sobre su salida del Ministerio, al que llegó en enero de 2026, pero sí aprovecha para reivindicar los logros de su Departamento en el contexto de la guerra.

"Desactivamos el acceso a Starlink de las fuerzas rusas; me hice cargo de un Ministerio de Defensa sin presupuesto, asumí un riesgo, reasigné fondos de la nómina de fin de año y los invertí de forma eficaz en capacidades de ataque inmediato; puse en marcha el 'bloqueo logístico', que cortó la logística enemiga e inició el aislamiento de Crimea", ha enumerado incidiendo en que ha puesto en marcha distintas iniciativas de drones que han resultado efectivas en el escenario bélico.

Respecto a las defensas antiaéreas, asunto de suma importancia para Ucrania y sobre la que el presidente, Volodimir Zelenski, incide en los foros internacionales, Fedorov ha reivindicado que la tasa de interceptación de drones "aumentó del 83% al 91%", mientras que sobre los misiles de crucero la interceptación "se disparó del 47% al 87%".

Igualmente, ha puesto de relieve los contratos para adquirir interceptores Patriot PAC-2 GEM-T y PAC-3, entre la veintena de logros que ha destacado, que incluye los contractos internacionales a través del Grupo de Contacto para Ucrania que ha confirmado 40.000 millones en apoyo militar a Kiev para este año.

Con todo, ha reivindicado que inició una "impopular pero vital transformación" del Ejército, en un mensaje en el que agradece a su familia y a su equipo "por su incansable dedicación las 24 horas del día, los 7 días de la semana".

"Seguiré trabajando para cumplir la misión que me propuse inicialmente en el Ministerio de Defensa: derrotar al enemigo mediante la asimetría, la rapidez de la innovación y el poder de la organización", ha indicado el ya ex ministro en su despedida en la que no menciona Zelenski, quien por su parte tampoco ha ofrecido detalles ni se ha pronunciado sobre la salida del titular de Defensa.

Fedorov, de 35 años y muy popular por su perfil tecnológico e innovador, ya ocupó el puesto de vice primer ministro y fue ministro de Transformación Digital desde 2019 a 2023.