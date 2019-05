El ministro de Exteriores británico descarta una dimisión inminente de May

Publicado 23/05/2019 11:29:44 CET

LONDRES, 23 May. (Reuters/EP) -

El ministro de Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, ha asegurado que Theresa May seguirá siendo primera ministra durante la visita de Estado que realizará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de junio, lo que descartaría en principio una dimisión inminente de la jefa del Gobierno británico.

"Theresa May será primera ministra para recibirlo", ha dicho Hunt este jueves, al ser interrogado sobre la posibilidad de que la actual líder no siga en el poder para las fechas de la visita de Trump --del 3 al 5 de junio--. Según el periódico 'The Times', May baraja presentar la dimisión este mismo viernes.

La 'premier' ha recibido esta semana otro aluvión de críticas por su última oferta para aprobar la Ley del Acuerdo de Retirada, eje para organizar la salida de Reino Unido de la UE. La líder 'tory' en el Parlamento presentó el miércoles su renuncia y cada vez son más quienes, desde dentro del partido, piden a May que acelere una salida a la que ella misma se ha comprometido.