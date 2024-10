El ministro de Justicia italiano critica la "anormal" sentencia sobre los migrantes enviados a Albania

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio, ha criticado este sábado la "anormal" sentencia judicial que veta el envío de inmigrantes desde Italia a Albania, una postura que ha sido censurada por la oposición italiana, que ha pedido dimisiones.

"No puede ser el poder judicial el que defina un Estado más o menos seguro (...). Consideraría casi un sacrilegio pensar que el Gobierno al que pertenezco declara la guerra al poder judicial. No es así ni lo será nunca. La reacción de los políticos no ha sido contra el poder judicial, sino contra el mérito de esta sentencia que no compartimos e incluso consideramos anormal", ha declarado Nordio, según recoge el diario 'Corriere della Sera'.

En respuesta, la secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, ha calificado de "muy graves" las declaraciones del ministro. "Este choque institucional alimentado por el Gobierno para encubrir su incapacidad es muy grave", ha apuntado durante una manifestación de los sindicatos mayoritarios en la plaza del Pueblo de Roma.

"En un país democrático, un ministro de Justicia que lanza un ataque tan duro contra el poder judicial y su independencia no puede permanecer en su puesto", ha añadido la portavoz de Justicia del Partido Democrático, la diputada Debora Serracchiani

"Nordio es uno de los símbolos más visibles del fracaso de este Gobierno. El ataque de esta mañana al poder judicial va más allá de lo previsto, pisoteándolo. ¡El ministro de Justicia! Los principios constitucionales lo hacen incompatible con esa función", ha añadido.

Desde Alianza Verde de Izquierda, Angelo Bonelli, ha reprochado también las "intolerables" del ministro y ha pedido igualmente su dimisión. "Palabras de una gravedad sin precedentes. Un ministro de Justicia que responde a una decisión no deseada del Gobierno declarando que tomará medidas (...) es una declaración que no puede tolerarse y se enmarca en un marco de ataques sistemáticos que se han producido en estas horas contra el poder judicial por la primera ministra (Giorgia) Meloni", ha denunciado.

"Nos encontramos ahora en la antesala del totalitarismo, por lo que pedimos la dimisión inmediata del ministro Nordio, que pisotea principios fundamentales de nuestra Constitución", ha remachado.