El ministro del Petróleo iraní tilda de "crimen ambiental" los ataques contra la infraestructura energética del país

Archivo - El ministro del Petróleo iraní, Mohsen Paknejad - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, ha denunciado este viernes en una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que las agresiones perpetradas por Estados Unidos e Israel contra infraestructura energética iraní en el marco de la operación 'Furia Épica' van contra la legislación internacional y podrían ser calificadas incluso de "ecocidio".

"El ataque deliberado contra los depósitos de combustible constituye una clara violación del Derecho Internacional Humanitario y de las obligaciones medioambientales multilaterales", ha señalado Paknejad en su misiva, remitida también al Consejo de Seguridad del organismo, según han informado agencias de noticias iraníes como Mehr y Fars.

En esta línea, el titular iraní del Petróleo ha subrayado que tales agresiones cumplen con los criterios para ser consideradas un delito ambiental, "incluido el ecocidio".

El envío de esta misiva tiene lugar después de que Israel haya confirmado este viernes dos ataques contra una planta de agua pesada en la provincia iraní de Arak, en el centro-oeste del país, y una fábrica de óxido de uranio concentrado en la provincia de Yazd, en el centro de Irán, sin que por ahora exista riesgo de contaminación para la población, según las autoridades iraníes.

Las autoridades iraníes han registrado, asimismo, ataques contra dos fábricas de acero situadas en el suroeste del país. Una de ellas en la provincia de Juzestán, que no ha dejado víctimas mortales ni heridos, según ha indicado el subdirector de Seguridad de la provincia, Valiollá Hayati. El otro ataque ha sido registrado en "una subestación eléctrica y una fábrica de acero en Mobaraké, en la provincia de Ishafán, según ha informado la cadena estatal IRIB.

A su vez, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) ha informado de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, en la costa sur de Irán, donde tampoco se han registrado daños ni heridos. La planta está operada por la compañía estatal rusa Rusatom.