El ministro de Salud de Paraguay niega la falta de material y acusa al personal sanitario de querer echarlo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, ha negado que haya escasez de equipos de protección personal para los trabajadores del sistema sanitario, a los que ha acusado de lanzar estas denuncias para conseguir su cese.

Asociaciones médicos han denunciado esta semana la falta de trajes, guantes o mascarillas para el personal sanitario dedicado a la lucha contra la pandemia de coronavirus en la nación suramericana.

Mazzoleni reaccionó a estas quejas en una rueda de prensa ofrecida el martes en la que aseguró que no hay desabastecimiento de estos materiales. "No tenemos ningún problema con los equipos de protección individual", afirmó.

El ministro del ramo explicó que parte de la industria nacional se ha reorientado a la producción de estos materiales y que allí donde no ha sido suficiente para cubrir la demanda Salud ha estado comprando "de manera regulada" en el extranjero.

"Les pedimos hagan de manera seria la denuncia puntual del lugar donde se produce (esa falta de equipos) y vamos a estudiar por qué hay esa dificultad, dado que a nivel central tenemos incluso en 'stock' muchos de esos insumos", planteó, según recoge el diario paraguayo 'Última Hora'.

Además, reprochó al gremio sanitario que haya optado por hacer una denuncia pública en lugar de contactar con el Ministerio de Salud, que "siempre está abierto al diálogo". "Bastaba con llamar y nosotros recibimos con mucho gusto", aseveró.

Interrogado sobre si cree que esta forma de actuar por parte de los profesionales de la salud obedece a su deseo de sacarlo del cargo, no lo dudó. "Sí, creo que siempre hay intenciones de ese tipo", contestó.

Mazzoleni ahondó en el tema señalando que "a veces hay cuestiones ideológicas y no siempre el ministro de Salud es necesariamente el blanco de eso". "Yo me miro al espejo, hago autocrítica y tomo aquellas (decisiones) que me parecen razonables, desecho lo que evidentemente tiene otras motivaciones y sigo adelante", remachó.

Por su parte, el personal sanitario se ha ratificado en su pronunciamiento considerando que ha hecho una "crítica constructiva". "Probablemente no le llega la información correcta o adecuada al ministro, y hay centros donde tienen las expectativas de materiales, pero hay centros de nivel inferior que no les llega", ha planteado el doctor Isaías Ricardo Fretes, miembro del Círculo Paraguayo de Médicos.

Acerca del posible cambio de ministro, Fretes ha respondido que sería una locura hacer un movimiento de este tipo en plena pandemia. "Este es un grupo grande y siempre van a haber pescadores, pero en esencia este grupo se reunió para ayudar y aportar lo suyo y preguntar a Salud qué podemos hacer para revertir la situación", ha incidido, avisando de que, "si no ponemos el hombro, debemos esperar la situación de los países vecinos".

Paraguay es uno de los países que mejor ha capeado la crisis sanitaria, tanto a nivel mundial como regional, con tan solo 10.606 casos de coronavirus, incluidas 161 muertes. Sin embargo, se han detectado numerosas irregularidades en la compra de insumos médicos, de acuerdo con un reciente informa de la Contraloría.