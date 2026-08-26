Los ministros de Defensa de Japón, Indonesia y Australia mantienen sus primeros contactos para reforzar lazos militares

Archivo - El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi - MINISTERIO DE DEFENSA DE JAPÓN - Archivo
MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Defensa de Japón, Indonesia y Australia, Shinjiro Koizumi, Sjafrie Sjamsoedín y Richard Marles, respectivamente, han mantenido este miércoles sus primeros contactos con la vista puesta en reforzar sus lazos militares justo unas semanas después de que Yakarta y Pekín decidieran reforzar sus relaciones tras una serie de maniobras navales al este de Taiwán.
Durante una serie de conversaciones telefónicas, las partes han acordado mejorar su cooperación en materia de defensa de forma trilateral, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa japones, que ha indicado que han intercambiado diferentes puntos de vista sobre la situación de seguridad en la región del Indo-Pacífico, de vital importancia geopolítica.
Así, han accedido a "trabajar conjuntamente para contribuir a la paz y la estabilidad global y regional mediante canales de comunicación trilaterales". Esto se adhiere, además, a las medidas impulsadas recientemente por Tokio, que ha instado a los países de la región a prepararse para "contrarrestar" las acciones militares de China en la zona.
No obstante, las autoridades de Indonesia han llegado recientemente a un acuerdo con Pekín para la transferencia de tecnología de defensa y el desarrollo de fábricas de armamento durante una serie de conversaciones mantenidas en Yakarta.
Además, el pasado mes de mayo, Japón e Indonesia firmaron un acuerdo de cooperación que amplía la colaboración en materia de asistencia humanitaria y de ayuda ante desastres naturales e introduce maniobras militares conjuntas y acciones de cooperación marítima.