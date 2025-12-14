Los ministros de Exteriores de Polonia y Hungría se enzarzan sobre los activos rusos por la guerra de Ucrania

Imagen de archivo de la guerra de Ucrania - Europa Press/Contacto/Tommaso Fumagalli

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de Polonia y Hungría, Radoslaw Sikorski y Peter Szijjarto, han protagonizado este domingo un encontronazo en redes sociales sobre la implicación de los países europeos en la guerra de Ucrania y, concretamente, sobre la inmovilización de los activos rusos.

Los países de la Unión Europea alcanzaron el pasado jueves un acuerdo para la inmovilización indefinida los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en suelo de la Unión Europea, un paso previo para reforzar las salvaguardas antes de recurrir a la liquidez de estos activos para financiar el "préstamo de reparación" a Ucrania que los líderes europeos esperan consensuar en la cumbre de la próxima semana.

El choque comenzó cuando el ministro de Exteriores polaco criticó en X un mensaje del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que denuncio los esfuerzos de Bruselas como una "violación de la legislación europea a plena luz del día" sin tener en cuenta a su país.

"Los bruselenses están intentando confiscar los activos rusos congelados: una declaración de guerra", condenó Orbán, muy próximo al presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Viktor", respondió Sikorski en la misma plataforma, "se ha ganado su Orden de Lenin", en referencia a la que fuera en su día la más alta condecoración que podía recibir un civil soviético.

El ministro de Exteriores húngaro reaccionó rápidamente al mensaje de su homólogo polaco. "Entendemos que lo que quieren es una guerra entre Rusia y Europa pero no nos dejaremos arrastrar", ha indicado Szijjarto en otro mensaje a su vez contestado por Sikorski en el que vuelve a afear al Gobierno húngaro su afinidad a Rusia.

"Esa guerra no va a ocurrir a menos que Rusia invada de nuevo pero entendemos que, en ese caso, vosotros os pondríais de su parte", ha lamentado el ministro polaco.