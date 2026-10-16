Mohamed VI toma juramento al nuevo gobierno de la primera ministra Fátima el Mansuri

El Rey Mohamed VI recibe a la Jefa del Gobierno encargada de la formación del nuevo gobierno, Fatima Ezzahra El Mansouri, en el Palacio Real de Rabat, a 14 de octubre de 2026, en Rabat (Marruecos). - MAP - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha tomado juramento este viernes al nuevo ejecutivo que lidera la flamante primera ministra Fátima el Mansuri sin novedades en carteras esenciales como Interior (Abdelouafi Laftit), Exteriores (Naser Burita) o Justicia (Abdel Latif Ouahbi), aunque cambia al titular de Economía, cargo que ahora recae sobre Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol y ministro delegado de Presupuestos.

El Ejecutivo emerge como resultado del acuerdo de coalición integrado por cuatro partidos tras las elecciones legislativas del 23 de septiembre.

El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) de El Mansuri --la primera mujer en ser primera ministra en la historia de Marruecos-- relevó a la Agrupación Nacional de los Independientes (RNI) como la fuerza más votada de la Cámara de Representantes, al hacerse con 97 escaños, por los 66 del hasta ahora principal partido político, que ha quedado fuera de la nueva coalición.

Las elecciones legislativas en Marruecos, que registraron una participación inferior al 40%, estuvieron marcadas por el creciente desencanto con la situación política y económica, así como por las tensiones con España derivada de la crisis de finales de julio con la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta.