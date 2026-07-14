Moldavia convoca al embajador de Rusia para protestar por el impacto de un dron en su territorio

Archivo - Bandera de Moldavia en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Moldavia ha convocado este martes al embajador de Rusia en Chisináu para protestar por el impacto el lunes de un dron con carga explosiva en su territorio, un suceso que se saldó sin víctimas y que tuvo lugar en el marco de un ataque ruso contra la provincia ucraniana de Odesa (sur).

El Ministerio de Exteriores moldavo ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el embajador plenipotenciario de Rusia en Chisináu "en relación con el incidente en la noche del 13 de julio, cuando el espacio aéreo de Moldavia fue sobrevolado ilegalmente por un dron con una carga explosiva".

"El embajador ha recibido una nota de protesta de la parte moldava respecto a esta grave violación de la soberanía nacional y los riesgos generados para la seguridad de los ciudadanos", ha especificado, antes de reiterar su petición a Moscú para que "evite cualquier acción que ponga en peligro la seguridad de Moldavia y que respete estrictamente la soberanía y la integridad territorial de nuestro país".

La cartera denunció el lunes el incidente y especificó que un dron 'Geran-2' impactó "cerca de la localidad de Copanca", explotando al caer al suelo, "en el contexto de los ataques aéreos lanzados por Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa".

"Este nuevo incidente constituye una violación grave e inaceptable del espacio aéreo de Moldavia y confirma una vez más que la guerra de agresión de la Federación Rusa contra Ucrania genera riesgos directos para la seguridad de nuestros ciudadanos y de toda la región", apuntó.

Por ello, hizo hincapié en el "compromiso" de las autoridades moldavas a la hora de "defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial" del país y adelantó que "seguirá colaborando estrechamente con sus socios internacionales para fortalecer la seguridad y la capacidad de resistencia del país frente a dichas amenazas".