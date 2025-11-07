Moldavia incluye al presidente de transición sirio en su lista de personas vinculadas con el terrorismo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moldavia ha incluido al presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, en su lista de personas vinculadas con el terrorismo, un movimiento que contrasta con la de otros actores internacionales que han adoptado una actitud más laxa hacia quien en su día lideró el ya disuelto grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).

Los servicios moldavos de Inteligencia (SIS) han incluido a Al Shara en la última revisión de su "lista de personas implicadas en actos terroristas y en la proliferación de armas de destrucción masiva", firmada este lunes 3 por el director de la agencia, Alexandru Musteata, y publicada este viernes en el Diario Oficial.

La medida contrasta con la decisión que tomó este jueves el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de levantar las sanciones al ahora dirigente sirio, una maniobra que también ha adoptado este viernes Reino Unido, que ya en 2014 le aplicó las suyas propias, incluida la congelación de activos y la negación del visado.

El paso dado por Naciones Unidas llega días antes de que Al Shara sea recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una histórica visita en la Casa Blanca. La UE ha señalado que en breve hará lo propio.

Al Shara fue nombrado presidente de transición tras la caída en diciembre de 2024 de Bashar al Assad tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --vinculada a Al Qaeda--, entonces liderado por el ahora mandatario, conocido entonces por su nombre de guerra, 'Abú Mohamed al Golani'.