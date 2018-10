Moon insta a incrementar la cooperación con EEUU en materia de Defensa a pesar del diálogo intercoreano

Publicado 06/03/2018 7:38:06 CET

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha instado este martes a incrementar la cooperación con Estados Unidos en materia de Defensa a pesar del diálogo intercoreano y ha alertado de que la paz no durará si no se mantiene el poder militar en la zona, según ha informado la agencia de noticias Yonhap.

"La base de la paz no es otra sino la fuerza militar y la preparación en cuestión de Defensa para no tolerar ningún tipo de provocación", ha aseverado el presidente, que ha insistido en que la "paz es la clave de la supervivencia surcoreana y una condición indispensable para la prosperidad de Seúl".

"No obstante, sin una presencia militar fuerte y una defensa robusta a nivel nacional no podemos hacer ni mantener la paz", ha continuado. Asimismo, Moon ha hecho hincapié en la importancia de mantener el diálogo con Corea del Norte, pero ha expresado que es necesario estar preparado para lo peor.

En este sentido, el dirigente surcoreano ha manifestado que es necesario "hablar con Corea del Norte de la desnuclearización de la península de Corea pero, al mismo tiempo, es importante centrarse en disponer de las capacidades indispensables para hacer frente a una posible agresión norcoreana de forma rápida y práctica".

Las declaraciones de Moon han tenido lugar en el marco de la visita de una delegación surcoreana de alto nivel a Pyongyang, donde los enviados especiales de Seúl se han reunido con el líder norcoreano, Kim Jong Un, que ha calificado la visita de "satisfactoria".

Moon ha indicado que el envío de una delegación constituye el primer paso por parte de las autoridades surcoreanas para construir la paz en la región. "Envié una delegación especial a Corea del Norte ayer. Ahora nos hemos embarcado en un viaje para lograr la paz y la prosperidad con la creencia de que podemos alcanzar nuestro objetivo y conseguir la desnuclearización de la península mediante nuestros propios esfuerzos", ha explicado.