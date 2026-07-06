Moscú convoca a la embajadora sueca por el ataque la semana pasada a la legación diplomática rusa en Estocolmo

Archivo - Maria Zajarova, portavoz rusa de Exteriores. - Europa Press/Contacto/Peter Kovalev - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha convocado este lunes a la embajadora sueca en Moscú, Christina Johannesson, por el ataque que sufrió la semana pasada la Embajada rusa en Estocolmo cuando un dron arrojó un bote de pintura roja a sus instalaciones.

La portavoz de Exteriores, Maria Zajarova, ha señalado que "no es la primera vez" que se producen este tipo de incidentes "inaceptables" y que las autoridades suecas han sido informadas de ello "periódicamente", al tiempo que ha afeado que no hayan tomado medidas legales y políticas "adecuadas".

"Deberían haberse tomado medidas para prevenir que se repitieran estos incidentes. Lamentablemente, se repiten una y otra vez", ha censurado la portavoz en rueda de prensa, según recoge la agencia de noticias TASS.

Zajarova ha denunciado que el personal diplomático ruso hace frente no solo a "teóricas amenazas" contra su seguridad, sino también a "literales ataques físicos" como muestra este dron lanzado sobre el espacio de la Embajada.

La semana pasada, la Embajada rusa en Estocolmo denunció que había sido atacada por dos drones, uno que arrojó pintura roja sobre sus instalaciones, compartiendo en sus redes sociales imágenes de lo ocurrido, mientras que otro portaba un "falso artefacto explosivo improvisado".

"No se trata simplemente de una provocación, sino de un intento flagrante de intimidar al personal de la misión rusa", protestaron las autoridades diplomáticas, que denunciaron más de 25 ataques de este tipo desde mayo de 2024.