Moscú niega cualquier implicación con el escándalo que afecta al Gobierno austriaco

Publicado 20/05/2019 11:50:59 CET

MOSCÚ, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha negado este lunes que las autoridades de Rusia estén implicadas de alguna forma en el escándalo político que ha obligado a dimitir al vicecanciller de Austria, Heinz-Christian Strache, que aparece en un vídeo supuestamente ofreciendo amañar contratos en favor de un oligarca ruso.

Strache, de la formación ultraderechista Partido de la Libertad (FPO), abandonó el Gobierno austriaco el sábado tras la publicación de la polémica grabación en medios alemanes. En el vídeo, de julio de 2017, el ya exvicanciller ofrece posibles contratos públicos a cambio de apoyo electoral, aunque él ha asegurado que no ha cometido ningún delito.

"No podemos valorar de ninguna manera la aparición de ese vídeo, porque no tiene que ver nada con Rusia, ni con el presidente, ni con el Gobierno", ha afirmado este lunes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. Moscú también se ha desmarcado de la mujer que aparece en el vídeo como supuesto contacto, alegando que no se sabe "quién es" o su nacionalidad, según la agencia de noticias Sputnik.