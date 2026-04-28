El Mossad afirma que Israel obtuvo "valiosa información de Inteligencia" de Irán y Hezbolá durante sus ofensivas

El director del Mossad, David Barnea, durante un acto - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Mossad, David Barnea, ha asegurado este martes que los servicios de Inteligencia de Israel han obtenido "valiosa información de Inteligencia" durante las ofensivas contra Irán y Líbano, al tiempo que ha afirmado que estas acciones provocaron "un cambio en la postura estratégica del Estado de Israel".

"En las campañas contra Irán y Hezbolá, trabajamos codo con codo con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tanto en defensa como en ataque", ha dicho Barnea, antes de subrayar que Israel "ejerció influencia a través de ventajas relativas y una verdadera asociación a la hora de golpear objetivos en el corazón de Teherán, neutralizando a altos cargos y logrando una superioridad aérea y defendiendo el frente interno".

Así, ha recalcado que estas operaciones "permitieron romper barreras en Líbano e Irán". "Obtuvimos información estratégica y táctica a nivel de Inteligencia desde el corazón de los secretos del enemigo", ha apuntado Barnea en referencia a Irán y el partido-milicia chií Hezbolá, al tiempo que ha ensalzado que Israel "demostró capacidades operativas novedosas y revolucionarias en los países objetivo".

"Demostramos la eficacia de un sistema potente e innovador para atacar a nuestros enemigos. Implementamos una campaña diplomática clandestina cuya importancia es crucial para crear alianzas regionales y ampliar la capacidad estratégica de Israel", ha subrayado el director del Mossad, sin dar detalles al respecto.

"Junto con las FDI, hemos cambiado la postura estratégica del Estado de Israel y hemos fortalecido su poderío", ha ensalzado, al tiempo que ha prometido "mantener los ojos abiertos". "Estamos comprometidos con la Inteligencia y la audacia operativa, y estamos comprometidos con el principio de la acción. No nos dormiremos en los laureles, y cuando veamos una amenaza, actuaremos con toda nuestra fuerza", ha zanjado.