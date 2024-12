MSF alerta de la situación "abrumadora" que sufren los desplazados en el noreste de Siria

La ONG dice que "la gente necesita urgentemente acceso a servicios esenciales" ante los nuevos combates entre rebeldes y kurdos

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha destacado este jueves la situación "abrumadora" a la que hacen frente los desplazados en el noreste de Siria, escenario durante los últimos días de nuevos combates entre rebeldes apoyados por Turquía y las fuerzas kurdas tras la caída del régimen de Bashar al Assad por la ofensiva de yihadistas y rebeldes.

"La situación a la que se enfrentan las personas desplazadas es abrumadora", ha dicho el responsable de los programas de MSF en el noreste de Siria, Allen Murphy, quien ha recalcado que "la gente necesita urgentemente acceso a servicios esenciales, como atención médica, agua potable y refugio, ya que la temperatura está bajando considerablemente".

"En la situación actual, también existe el riesgo de nuevas oleadas de desplazamientos", ha alertado, después de que las autoridades locales indicaran que más de 80.000 personas han sido desplazadas a las zonas de Tabqa, Raqqa y Hasaka a causa de las recientes hostilidades, que siguen activas en la zona.

Así, el estadio y las escuelas de la ciudad de Taqba están siendo usadas para albergar a desplazados, en un momento en el que las temperaturas llegan a descender por debajo de los cero grados centígrados y con personas sin mantas ni ropa de abrigo adecuada para hacer frente al invierno.

MSF ha explicado además que las instalaciones en estos lugares no están diseñadas para dar refugio a la gente y ha recalcado que las letrinas, el agua potable y los alimentos son insuficientes, mientras que los servicios médicos existentes en algunas zonas que están recibiendo a los desplazados se han visto rápidamente desbordados.

"Por ahora no tenemos ningún plan. No podemos ir a Qamishli o Kobane por falta de dinero, no podemos permitírnoslo", relata una mujer desplazada. "Esperamos buenas noticias todos los días para ver si podemos regresar. Incluso si tuviera dinero, volvería a mi pueblo en Afrin", afirma.

"Esta fue la segunda vez que nos desplazamos. Hubo ataques aéreos, disparos, así que abandonamos la zona. Esperamos que algún día podamos regresar a nuestro pueblo. Ahora la situación ha cambiado todo", agrega la mujer en declaraciones a MSF.

En este sentido, varios desplazados han afirmado que la situación en Tal Rifat "parecía una pesadilla" ante la ofensiva de los rebeldes apoyados por Turquía. "No sabíamos qué estaba pasando. En el camino nos topamos con demasiadas personas armadas. Nos amenazaron", han apuntado.

Estas personas han asegurado que sufrieron insultos y que "personas con linternas y uniformes militares" detuvieron en mitad de la noche un convoy con unos 400 vehículos. "Les gritaron a las personas que les dieran sus teléfonos; vestían uniformes militares, pero no sabemos quiénes eran", ha dicho uno de estos desplazados.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y TIENES DA CAMPAÑA

En este contexto, MSF ha especificado que sus equipos distribuyeron durante la semana pasada más de 10.000 botellas de agua, 200 tiendas de campaña grandes, leche de fórmula para bebés y pañales, mantas y colchones a las personas que más lo necesitaban en Tabqa.

Además, han llevado a cabo acciones para mejorar el acceso al agua potable, incluido el transporte de agua en camiones, así como para entregar refugios de emergencia y garantizar el funcionamiento de clínicas móviles para proporcionar atención médica que se necesita con urgencia.

"Estamos comprometidos a seguir respondiendo a las nuevas necesidades que van surgiendo en la población", ha dicho Martine Flokstra, responsable de operaciones de MSF en Siria. "Sin embargo, la magnitud de las necesidades supera la capacidad y los recursos disponibles de los equipos de respuesta", ha lamentado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "las poblaciones vulnerables, muchas de las cuales han sufrido desplazamientos múltiples veces, requieren un aumento urgente y drástico de la asistencia humanitaria para apoyarlas".

"Los desafíos a los que hacen frente las personas no se solucionan de la noche a la mañana, y el contexto es de inestabilidad y desplazamiento en curso, por lo que, aunque muchas personas actualmente están optando por regresar a Siria, sigue siendo fundamental que se trate de una elección voluntaria", ha destacado Flokstra.

Por otra parte, MSF ha denunciado la violencia y las hostilidades activas en el noreste de Siria y ha mostrado su preocupación por la seguridad y el bienestar de las personas en riesgo de retorno forzoso ante el aumento de la retórica política que aboga por el retorno de los refugiados al país antes de que haya garantías de que sea seguro, voluntario y digno.

La ONG ha pedido por lo tanto que se garantice la protección de la población civil y un acceso seguro a las poblaciones afectadas, al tiempo que ha incidido en que es necesario que la comunidad internacional se involucre de inmediato para hacer frente a la crisis y entregar ayuda y servicios a los damnificados.