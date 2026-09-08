MSF concluye que no es necesaria una respuesta humanitaria ante la riada de Nepal

Vista aérea de Nuwakot (Nepal), tras las inundaciones del 26 de agosto. - Europa Press/Contacto/Chandra Bahadur Ale

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha señalado este martes que su análisis de la situación sobre el terreno en el norte de Nepal, escenario de una devastadora riada que se ha saldado con al menos 1.350 muertos y más de 5.300 desaparecidos, es que no es necesaria una respuesta humanitaria ya que las necesidades de la población local están atendidas y los esfuerzos deben ahora centrarse en la reconstrucción, principalmente de viviendas y de infraestructuras.

"Nuestros equipos han evaluado que la respuesta humanitaria está bien movilizada y gestionada. La respuesta liderada por el Gobierno, en coordinación con las comunidades locales, los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias, ha logrado satisfacer las necesidades humanitarias inmediatas de la población", ha asegurado MSF en un comunicado en el que detalla que su experiencia se enfoca en proporcionar asistencia humanitaria durante "las fases más agudas de las emergencias", situación que no se produce ahora mismo en Nepal.

"MSF ha decidido no poner en marcha una respuesta humanitaria, ya que nuestra experiencia no se centra en las actividades de recuperación, rehabilitación y reconstrucción que ahora necesitan las personas en Nepal", ha indicado la organización, que señala que la prioridad ahora es que "reabran las carreteras y los mercados", y que "se reconstruyan las escuelas, las viviendas y las infraestructuras".

De todos modos, ha incidido en que durante las próximas semanas y meses "se necesitan esfuerzos de ayuda continuados y significativos", reiterando que esto requerirá de "financiación para las comunidades afectadas".

La ONG desplegó equipos técnicos tan solo un día después de las fuertes inundaciones ocasionadas por una riada en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, en el norte de Nepal junto a la frontera con China. Durante días, estos expertos han estado en contacto con personas afectadas, visitado centros de salud y centros de ayuda, y han conversado con las autoridades de la zona.