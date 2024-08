MSF denuncia "condiciones de vida inhumanas" en la zona segura estipulada por Israel en Gaza

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado este viernes las "inhumanas" condiciones de vida a las que están sometidos ahora mismo cientos de miles de palestinos de Gaza que viven "hacinados y sin acceso adecuado ni a la comida, ni al agua ni a otros servicios esenciales" en la llamada "zona segura" designada por Israel en Al Mauasi, en el oeste del enclave.

"A la gente no le quedan pertenencias, no tiene adónde ir. No hay sitio para montar tiendas. El hacinamiento, la enorme falta de agua y la escasez de servicios de saneamiento alimentan la propagación de enfermedades. Somos incapaces de hacer frente a la enorme cantidad de necesidades", ha lamentado el coordinador de proyectos de MSF, Jacob Granger.

MSF recuerda que, desde el 1 de julio, las fuerzas israelíes han emitido al menos 16 órdenes de evacuación forzada en Gaza, las cuales afectaron a 213.000 palestinos solo en la primera quincena de agosto. Además, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la OCHA, estima que un 86 por ciento de la población de Gaza han sufrido órdenes de evacuación forzada desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, el pasado 7 de octubre.

"Muchos llegan a Al Mauasi sin ni siquiera una bolsa de plástico para envolver lo poco que les queda, sin disponer de una simple pastilla de jabón", avisa MSF.

La coordinadora médica de MSF, Julie Faucon, denuncia "constantes bombardeos obligan a la gente a buscar refugio en un espacio cada vez más reducido, por lo que las condiciones empeoran y las enfermedades seguirán propagándose, afectando sobre todo a los más vulnerables, como los niños".

MSF lleva tres meses intentando importar 4.000 kits de higiene para mejorar las condiciones de vida de la población de Al Mauasi, pero las autoridades israelíes han bloqueado la importación de este tipo de productos. Todos ellos, debido a su escasez, han adquirido precios totalmente desorbitados en el mercado: un simple bote de champú cuesta 40 dólares.