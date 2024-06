MSF denuncia una situación de "auténtica pesadilla" en los hospitales de Gaza tras los bombardeos de Nuseirat

Han comenzado a racionar los analgésicos por la falta de suministros y su elevada demanda



MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este domingo de que la situación en los hospitales del centro de la Franja de Gaza es de "auténtica pesadilla" después de los bombardeos y operaciones militares terrestres israelíes en la zona de Nuseirat que se han cobrado la vida de al menos 274 personas.

"Los quirófanos están funcionando a pleno rendimiento. Los recursos que tenemos son muy limitados", ha relatado el jefe del equipo médico de MSF en el Hospital Nasser, Chris Hook. "En la última hora creo que hemos recibido unos 50 heridos graves. Hay personas con múltiples y graves fracturas abiertas en sus extremidades. Tenemos varios niños inconscientes que están tratando de sacar adelante a través de tomografías computarizadas y de cuidados intensivos", ha explicado.

Entre los heridos hay algunos con quemaduras muy graves y al menos cuatro personas que han han necesitado la inserción de tubos torácicos por lesiones graves en el pecho.

"Tenemos muy pocos analgésicos disponibles. Tenemos que racionar un poco la morfina y la ketamina. La unidad de cuidados intensivos ya está llena, y están llegando más pacientes. Es un grave suceso con víctimas en masa y está ocurriendo en este momento", ha relatado.

La situación en el Hospital Al Aqsa es similar, con "un abrumador número de pacientes gravemente heridos", muchos de ellos mujeres y niños.

"La situación en Al Aqsa es de auténtica pesadilla. Se ha producido un número enorme de muertes a causa del bombardeo de zonas densamente pobladas. Es mucho más de lo que cualquiera podría atender en un hospital funcional y apenas tenemos recursos", ha apuntado el coordinador de MSF en Gaza, Samuel Johann. "¿Cuántos hombres, mujeres y niños más tienen que morir para que los líderes mundiales decidan poner fin a esta masacre?", ha añadido Johann.

"CAOS TOTAL"

"Era, como siempre, un caos, pero un caos agravado con respecto al de los últimos cuatro días", ha relatado por su parte la responsable médica de MSF en el Hospital Al Aqsa, Karin Huster. "Un caos total en el interior. Toda la sala de urgencias (...) estaba completamente abarrotada de pacientes en el suelo procedentes de los bombardeos de Nuseirat", ha añadido.

El lugar estaba "estaba completamente desbordado", pero "se hizo un trabajo increíble". "Las enfermeras del hospital, los (compañeros y compañeras de) Médicos Sin Fronteras, las enfermeras y los médicos que nos echaron una mano; todos hicieron un trabajo increíble y siguen haciéndolo en estos momentos", ha destacado.

Huster ha explicado que había "toda la gama de heridas de guerra": heridas traumáticas, desde amputaciones a evisceraciones, traumatismos, lesiones cerebrales traumáticas, fracturas, grandes quemaduras, etcétera. "Niños completamente grises o blancos por el shock, quemados, llamando a gritos a sus padres, muchos de ellos sin gritar porque están en estado de shock, pacientes embarazadas", ha relatado.

"No hay nada, nada en absoluto que justifique lo que he visto hoy. Nada. Estos niños: el de tres meses, el de siete años, el de 12 que ha muerto, el hombre de 25 años, la mujer de 78, todos con heridas horrendas. ¿Se merecen esto? ¿Y por qué el mundo sigue mirando en silencio? ¿Qué nivel de horror debemos alcanzar antes de hacer algo, antes de decirle de una vez a Israel que esto no es aceptable?", ha remachado.