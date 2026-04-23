Muere un adolescente palestino por disparos del Ejército israelí en Nablús, en el norte de Cisjordania

Militares israelíes en Tulkarem, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un adolescente palestino de 15 años ha muerto este jueves por disparos del Ejército de Israel en el marco de un operativo militar llevado a cabo por las tropas israelíes en la ciudad de Nablús, ubicada en el norte de Cisjordania.

El menor, identificado como Yusef Samé Ishtayé, ha fallecido como consecuencia de una grave lesión sufrida en la zona del hombro en el marco de varios operativos de las fuerzas israelíes en los barrios de Rafidia y Beit Uazan, según ha recogido la agencia de noticias WAFA.

Esto se produce después de que a primera hora de la mañana el Ejército israelí haya informado en redes sociales de que "un terrorista" ha "lanzado piedras" hacia automóviles que circulaban por una carretera principal en la gobernación de Nablús.

"Como resultado, un ciudadano israelí resultó herido levemente y recibió tratamiento en el lugar. Las fuerzas israelíes iniciaron la búsqueda del terrorista y se impuso un toque de queda sobre la aldea de Deir al Hatab", ha indicado en un mensaje en redes.