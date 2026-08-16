Muere un menor palestino de 14 años en un ataque de Israel en Jan Yunis, en el sur de Gaza

Grupo de palestinos trasladan el cuerpo de un herido por un ataque de Israel en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un adolescente palestino ha muerto a causa de un ataque perpetrado en la madrugada de este domingo por el Ejército de Israel contra Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Se trata de un joven de 14 años identificado como Suhail Masud Shaluf, cuyo cuerpo ha sido recuperado por equipos de la Media Luna Roja palestina, según informa la agencia de noticias WAFA.

El menor ha muerto al sucumbir a las heridas después de las fuerzas israelíes abrieran fuego contra esta localidad, dejando al menos otras tres personas heridas.

Según balances de las autoridades sanitarias gazatíes, bajo el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), más de 1.260 personas han muerto y otras 4.00 han resultado heridas por ataques de Israel contra el enclave palestino desde octubre de 2025, cuando ambas partes acordaron un alto el fuego.