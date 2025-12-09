Muere un militar de Reino Unido en Ucrania en un "accidente" en una prueba de "nuevas capacidades defensivas"

Archivo - El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, durante una comparecencia en Londres en septiembre de 2025 (archivo) - Leon Neal/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este martes la muerte de un militar a causa de un "trágico accidente" en Ucrania cuando supervisaba unas pruebas sobre "nuevas capacidades defensivas" de Kiev "lejos de la línea de frente".

"Lamentamos profundamente anunciar que un miembro de las Fuerzas Armadas de Reino Unido ha muerto este martes 9 de diciembre. Resultó herido durante un trágico accidente mientras observaba cómo las fuerzas ucranianas probaban unas nuevas capacidades defensivas, lejos de la línea de frente", ha dicho el Ministerio de Defensa británico.

Así, ha resaltado en un comunicado en su cuenta en la red social X que la familia del fallecido, que no ha sido identificado, ha sido notificada. "Nuestros pensamientos están con ellos en estos momentos tristes y difíciles", ha zanjado.

Por ahora no han trascendido más detalles sobre lo sucedido, sin que las autoridades de Ucrania hayan facilitado su versión de lo ocurrido.