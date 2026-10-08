Muere una palestina en un ataque de Israel contra el noroeste de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Vista de una calle de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, en el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel contra el enclave palestino - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una palestina ha muerto este jueves a causa de un ataque del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', la fallecida, identificada como Ahlam Shaaban Mubarak, ha sido alcanzada por un ataque con artillería contra su vivienda en el noroeste de la Franja, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado al respecto.

Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte de "un terrorista" durante la jornada del miércoles y han asegurado que el sospechoso "cruzó la 'línea amarilla' --en la que están desplegadas las fuerzas israelíes a raíz del acuerdo de octubre de 2025 y que cubre más del 50% d la Franja-- para intentar sabotear infraestructura operativa".

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el miércoles a 1.467 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que 74.250 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.