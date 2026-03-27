Muere un palestino de 15 años en una operación del Ejército israelí en Belén, Cisjordania

Archivo - Soldados israelí custodia la entrada de un asentamiento al este de Nablús, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 15 años ha muerto este viernes víctima de los disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante una operación en el campamento de Dheisheh, al sur de Belén, según han denunciado las autoridades palestinas, en medio del repunte durante los últimos meses de este tipo de incidentes, que dejan decenas de muertos en medio de denuncias de Naciones Unidas y numerosas organizaciones no gubernamentales.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha identificado al menor como Adham Sayed Saleh Dahman, que ha fallecido en el Hospital Gubernamental de Beit Yala tras ingresar en estado crítico.

El adolescente ha sucumbido así a las "graves heridas" sufridas al recibir un disparo en el abdomen con "munición real" por parte de soldados israelíes desplegados en el citado campamento, en el centro del enclave palestino.

Otros dos palestinos han muerto durante la jornada tras ser tiroteados por las tropas israelíes en el campamento de refugiados de Qalandia, al norte de Jerusalén, según ha denunciado la cartera. Se trata de Mustafá Asaad Hamad, de 22 años, y Sufian Ahmed Salé abú Leil, de 46. Abú Leil resultó herido de gravedad tras ser tiroteado, si bien ha fallecido horas después.

Este tipo de incidentes ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la semana pasada que más de 36.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse en tan solo un año por la creciente violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes en Cisjordania, lo que aumenta el temor a que se produzca una "limpieza étnica" en la zona.

Un cuarto palestino ha muerto durante la jornada, en su caso, de un disparo en la cabeza durante un ataque por parte de colonos contra la localidad de Harmala, situada al sureste de Belén, un suceso que se ha saldado con otros tres heridos, todos ellos familiares del fallecido, tal y como ha indicado la gobernación palestina de Jerusalén.