Muere un palestino a causa de una explosión cerca de la valla fronteriza entre Gaza e Israel

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este lunes a causa de una explosión registrada cerca de la valla fronteriza entre la Franja de Gaza e Israel, según ha indicado el Ejército de Israel.

"Hace cerca de una hora, cinco terroristas intentaron dañar infraestructura de seguridad en el norte de la Franja de Gaza. La infraestructura de seguridad explotó", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, sin dar detalles acerca de la causa de la deflagración. El suceso se ha saldado con al menos cuatro heridos.

El Ministerio de Sanidad gazací ha detallado que el fallecido es Sabri Ahmad Abú Jader, de 24 años. Según los medios palestinos, el hombre ha sido tiroteado por soldados israelíes durante una protesta.

