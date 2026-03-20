Mueren 17 migrantes tras hundirse una embarcación frente a las costas de Comoros

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 migrantes han muerto a causa del hundimiento de una embarcación cerca de una playa en las costas de Comoros, según han confirmado las autoridades, que han afirmado que el suceso se ha saldado con otros cuatro desaparecidos, por lo que se teme que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

El ministro del Interior del país africano, Mohamed Ahamada Assoumani, ha indicado que el incidente tuvo lugar cerca de Mitsamihuli, antes de agregar que los fallecidos serían de nacionalidad congoleña, tal y como ha recogido el diario local 'Al Watwan'.

Así, ha afirmado que las informaciones preliminares apuntan a que cerca de 50 personas, entre ellas varios niños, iban en la embarcación, antes de agregar que uno total de 30 han podido ser rescatadas con vida de las aguas. Por ahora se desconocen las causas del siniestro.