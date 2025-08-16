Mueren 18 personas y 24 resultan heridas tras caer al agua un autobús en Argelia

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 18 personas han perdido la vida y otras 24 han resultado heridas este viernes después de que un autobús de pasajeros cayera al río Oued El Harrach en capital del Argelia, Argel, tras salirse de un puente.

El accidente ocurrió a las 17.46 horas del viernes (hora local) y los servicios de emergencia de la zona se trasladaron al lugar de los hechos para realizar acciones de rescate y supervisión de la zona con el objetivo de atender a los heridos y encontrar nuevas posibles víctimas. Dos de los heridos se encontraban en estado crítico y tuvieron que ser trasladados al hospital más cercano, según informa la agencia de noticias oficial APS.

El ministro del Interior argelino, Brahim Mared, ha declarado ante los medios que "el plan de emergencia y rescate se activó con total eficacia" y ha sostenido que "todos los implicados cumplieron con su deber gracias a la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución de este plan".

Por su parte, el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha declarado este sábado día de luto nacional en solidaridad con las víctimas y las banderas ondearán a media hasta en todos los edificios institucionales.

Las autoridades han asegurado que están centradas en la recuperación de los heridos y han mostrado sus condolencias a los fallecidos. "Ruego a Dios que conceda su misericordia a las víctimas, a sus familias y seres queridos, paciencia y consuelo, así como una pronta recuperación a los heridos", ha indicado el presidente de la Asamblea Nacional Popular de Argelia, Brahim Boughali.