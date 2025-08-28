Mueren dos militares libaneses por la explosión de un dron israelí que se había estrellado en el sur de Líbano

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos militares libaneses han muerto y otros dos han resultado heridos por la explosión de una aeronave no tripulada del Ejército de Israel que se había estrellado en el suroeste de Líbano, en el marco de los ataques israelíes a pesar del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024.

"Mientras el personal del Ejército investigaba un dron enemigo israelí que se estrelló en la zona de Naqura, este explotó, matando a un oficial y un soldado, e hiriendo a otros dos miembros del personal", reza un breve comunicado publicado por las Fuerzas Armadas de Líbano.

El presidente del país, Joseph Aoun, ha ofrecido sus condolencias por el incidente: "Una vez más, el Ejército paga con sangre el precio de mantener la estabilidad en el sur". Así, ha recordado a través de su perfil en la red social X que este es el cuarto incidente mortal desde que las tropas comenzaron a desplegarse en la zona sur del río Litani.

El dron que transportaba una bomba explosiva se estrelló al intentar arrojarla sobre una excavadora en la ciudad costera de Naqura, en el distrito de Tiro, según ha informado la agencia de noticias NNA.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.