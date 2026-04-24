Mueren dos personas y 15 resultan heridas en un ataque de Rusia contra Odesa, en Ucrania

Archivo - Daños materiales tras un ataque del Ejército de Rusia contra Odesa en noviembre de 2024, en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras 15 han resultado heridas este viernes en un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa, en el sur del país, según han denunciado las autoridades de Ucrania, que han especificado que los fallecidos son un matrimonio de 75 años, sin que Moscú se haya pronunciado sobre el incidente.

El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha manifestado en un mensaje en redes sociales que ocho de los heridos han tenido que ser hospitalizados, sin más detalles. "Los servicios municipales trabajan en los lugares afectados", ha señalado, al tiempo que ha recordado a los afectados que puden recibir asistencia y asesoramiento sobre indemnizaciones.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las tropas rusas han lanzado dos misiles y 107 drones durante las últimas horas, 96 de los cuales habrían sido interceptados. Sin embargo ha confirmado el impacto de los dos misiles y diez drones en nueve puntos del país, al tiempo que ha alertado de que "el ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo ucraniano".