Mueren dos personas en un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra Kiev, la capital de Ucrania

Archivo - Daños materiales tras un ataque del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, en enero de 2026 (archivo) - Aleksandr Gusev/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas este jueves a causa de un nuevo ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra abierta en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Dos personas han muerto en Kiev a causa de un ataque enemigo", ha dicho el alcalde de la capital de Ucrania, Vitali Klitschko. "Otros seis residentes han resultado heridos, incluido un adolescente de 16 años", ha afirmado, antes de especificar que tres de ellos han sido hospitalizados.

Asimismo, ha confirmado en un mensaje publicado en redes sociales impactos en "almacenes" en el distrito de Sviatoshinski, así como la caída de "fragmentos de cohetes" en "edificios no residenciales" en Darnitski, sin más detalles al respecto.

La Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a las tropas rusas de lanzar diez misiles y 146 drones contra el país durante las últimas horas, antes de asegurar que al menos tres de los proyectiles y 129 aparatos no tripulados han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha resaltado que seis misiles, entre ellos cinco balísticos, y 16 drones han impactado en 15 puntos del país, al tiempo que ha puntualizado que los fragmentos de las interceptaciones han caído en otros siete lugares. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo (ucraniano)", ha zanjado.