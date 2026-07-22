Mueren más de 20 personas en un ataque achacado a las RSF contra un pozo en Darfur Norte, en Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 21 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas en un ataque con drones achacado a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un pozo en la región sudanesa de Tina, situada en Darfur Norte, cerca de la frontera con Chad, en el marco de la guerra abierta en el país africano en abril de 2023.

Los Comités de Resistencia Popular de Dafur Norte han indicado en un comunicado publicado en redes sociales que un dron de los paramilitares alcanzó Bin Andor, impactando concretamente en "una poza para obtener agua potable, una fuente vital para los pastores y ciudadanos", sin que las RSF se hayan pronunciado al respecto.

"El bombardeo resultó en el martirio de 21 civiles y heridas a otros 30, lo que refleja la magnitud de la tragedia detrás de este ataque", han indicado, antes de recalcar que el suceso "es parte de una serie de ataques contra zonas civiles", en lo que ha descrito como "una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario".

En este sentido, ha resaltado que "atacar fuentes de agua potable de las que depende la población no es un acto militar, sino un crimen que agrava el sufrimiento de los civiles, en un nuevo capítulo de las violaciones que sufren las áreas de Darfur", por lo que ha pedido a la comunidad internacional que haga que los responsables "rindan cuentas".

Por su parte, el representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Sudán, Sheldon Yett, ha denunciado la muerte de seis personas, entre ellas dos niños, en un ataque ejecutado el 20 de julio contra un mercado en Al Rahad, en Kordofán Norte (centro), escenario de una nueva ofensiva de las RSF.

"Este último ataque es un crudo recordatorio del devastador impacto que el conflicto sigue teniendo en la infancia en todo Sudán", ha dicho Yett, quien ha incidido en que "los mercados son lugares donde las familias se reúnen para comprar alimentos, ganarse la vida y satisfacer sus necesidades básicas". "Jamás deberían convertirse en lugares de muerte y destrucción", ha argüido.

En esta línea, ha alertado de que el reciente repunte de los combates en El Obeid, la capital del estado, y sus alrededores es "profundamente alarmante", al tiempo que ha explicado que la ciudad "forma parte de una crisis mucho más amplia que afecta a la infancia en Sudán", según un comunicado publicado por el organismo.

UNICEF LAMENTA QUE "LOS NIÑOS PAGAN EL PRECIO MÁS ALTO"

El representante de UNICEF ha incidido además en que "las comunidades de Dilling y Kadugli, en Kordofán Sur, algunas partes de Darfur Norte y las zonas afectadas por la creciente crisis en el Nilo Azul continúan enfrentándose a una grave inseguridad, desplazamientos y crecientes necesidades humanitarias".

Por ello, ha lamentado que "allá donde se extienda el conflicto, los niños pagan el precio más alto". "Los ataques reiterados no solo se cobran vidas, sino que dañan y destruyen hogares, escuelas, centros de salud, sistemas de agua y mercados, privando a los niños de atención médica, educación, nutrición, agua potable y saneamiento, y obligando a más familias a abandonar sus hogares", ha explicado.

"Los ataques también intensifican el miedo, la exposición a eventos traumáticos y la incertidumbre para innumerables niños y familias", ha sostenido, al tiempo que ha aseverado que "los ataques y la inseguridad a lo largo de las rutas de suministro críticas interrumpen el movimiento de personal humanitario y de provisiones esenciales, mientras que el aumento de los riesgos operativos limita el acceso a algunas de las comunidades que tienen mayores necesidades".

"Cada niño muerto o herido es una tragedia. UNICEF insta a todas las partes a proteger a la población y la infraestructura civiles, cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario, y permitir y facilitar el acceso humanitario seguro, rápido y sin obstáculos a los niños y las comunidades que más lo necesitan", ha zanjado.

Naciones Unidas y numerosas organizaciones internacionales han alertado durante las últimas semanas de la situación en torno a El Obeid y han advertido del riesgo de repetición de lo vivido en octubre de 2025 en El Fasher, cuando ls RSF tomaron la ciudad tras un año y medio de cerco y perpetraron numerosos crímenes y matanzas contra la población civil.

El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.