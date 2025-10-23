Mueren nueve personas a causa de una explosión en una fábrica militar en Rusia

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto a causa de una explosión registrada en una fábrica militar ubicada en la región rusa de Cheliabinsk, en la frontera con Kazajistán, según han confirmado las autoridades de Rusia, que por ahora no se han pronunciado sobre las causas del incidente.

El gobernador de Cheliabinsk, Alexei Teksler, ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que "se han confirmado nueve muertos". "Hay cinco heridos. Nuestros equipos médicos hacen todo lo posible para estabilizar su estado. Estamos actualizando información sobre desaparecidos", ha dicho, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Asimismo, ha resaltado que el incendio causado por la explosión "ha sido extinguido", antes de apuntar que "los equipos de rescate empezarán inmediatamente a retirar los escombros". "Las familias y amigos de los fallecidos y heridos recibirán ayuda y apoyo, incluido apoyo psicológico", ha zanjado.