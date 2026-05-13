Mueren ocho personas, entre ellas dos niños, en bombardeos de Israel contra una autovía al sur de Beirut, en Líbano

Columna de humo tras un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la localidad de Kfar Tebniet, en el sur de Líbano (archivo) - Stringer/dpa

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas, entre ellas dos niños, han muerto este miércoles a causa de una serie de bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra varios puntos de una autovía que conecta la capital de Líbano, Beirut, con la ciudad de Sidón (sur), a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que los tres bombardeos han dejado "ocho mártires, incluidos dos niños", sin más información sobre las identidades o edades de las víctimas, tal y como ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

Los ataques han sido lanzados contra sendos puntos de la autovía situados en los alrededores de Jiyé y Saadiyate, sin que el Ejército israelí, que ha confirmado bombardeos contra "infraestructura de Hezbolá en varios puntos del sur de Líbano", se haya pronunciado sobre estos ataques en la citada carretera.

Delegaciones de Líbano e Israel tienen previsto reunirse este jueves y viernes, 14 y 15 de mayo, en Washington, el tercer encuentro desde que se reiniciaran los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hezbolá el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde entonces, los ataques de Israel en Líbano han matado a más de 2.880 personas y herido a otras 8.787, según el último balance publicado este martes por la Unidad de gestión del riesgo de desastres, dependiente del Consejo de Ministros libanés. Estas cifras, que incluyen 108 trabajadores sanitarios muertos, no han dejado de aumentar pese al alto el fuego alcanzado en abril.