Mueren un total de trece personas, incluido un niño, en bombardeos israelíes en el sudeste de Líbano

Archivo - Cementerio alcanzado por ataques israelíes en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas, incluido un niño, han muerto y otras 14 han resultado heridas en la gobernación de Nabatiye, la más sudoriental de Líbano, a consecuencia de los bombardeos israelíes perpetrados este martes, pese al alto el fuego, contra la homónima capital regional, la vecina localidad de Jebchit y la de Kfar Dunin, según el balance final del Ministerio de Sanidad libanés.

En la ciudad de Nabatiye, donde la Defensa Civil había confirmado la muerte de dos de sus sanitarios, han fallecido tres personas más y otras dos han resultado heridas, incluida una sanitaria, según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria recogido por la agencia estatal libanesa NNA.

Al calor de este ataque, el Ministerio de Sanidad libanés denunció en una breve nota que Israel "atacó directamente al equipo de Defensa Civil en la ciudad de Nabatiye, causando la muerte de dos sanitarios y provocando heridas a una sanitaria mientras intentaban rescatar a una persona herida que posteriormente falleció".

Paralelamente, un ataque aéreo israelí contra Jibshit, en el propio distrito de Nabatiye, ha acabado con la vida de cuatro personas, incluido un ciudadano sirio y un soldado cuyo fallecimiento ya había sido anunciado por las Fuerzas Armadas libanesas. Además, el bombardeo ha dejado heridas a otras doce personas.

Asimismo, un tercer ataque más al sur, en la localidad de Kfar Dunin, en el distrito de Bint Jbeil, ha dejado cuatro víctimas mortales, incluido un niño, y otros dos heridos.

Delegaciones de Líbano e Israel tienen previsto reunirse este jueves y viernes, 14 y 15 de mayo, en Washington, el tercer encuentro desde que se reiniciaran los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hezbolá el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde entonces, los ataques de Israel en Líbano han matado a más de 2.880 personas y herido a otras 8.787, según el último balance publicado este martes por la Unidad de gestión del riesgo de desastres, dependiente del Consejo de Ministros libanés. Estas cifras, que incluyen 108 trabajadores sanitarios muertos, no han dejado de aumentar pese al alto el fuego alcanzado en abril.