Mueren ocho personas tras la explosión de un camión cisterna cargado con combustible en Camerún

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto este viernes después de que un camión cisterna cargado de combustible embistiera varios vehículos y estallara en la ciudad camerunesa de Tiko, situada en la Región Suroeste, sin que por ahora se descarte que la cifra de víctimas pueda aumentar en las próximas horas.

Las primeras informaciones apuntan a que el conductor del vehículo perdió el control del mismo por causas no determinadas, chocando en el barrio de Likomba, lo que provocó la explosión de la carga, que ha destruido varios vehículos y edificios.

Los servicios de búsqueda y rescate trabajan ya en la zona para trasladar a los heridos a diversos hospitales, sin que por ahora haya datos sobre el número de heridos o la gravedad de su estado. Las llamas han sido ya contenidas por los bomberos.