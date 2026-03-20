Mueren ocho personas tras hundirse una barca en el lago Alberto, en República Democrática del Congo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto y varias han sido dadas por desaparecidas a causa del hundimiento de una embarcación que trasladaba a decenas de personas y mercancías en el lago Alberto, en República Democrática del Congo (RDC).

La coordinación de la protección civil de Kamutasi, en la provincia de Ituri (noreste), ha apuntado que hasta ahora se han recuperado ocho cadáveres y se ha rescatado a 17 personas, si bien se teme que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas.

Según las informaciones recogidas por la emisora congoleña Radio Okapi, el suceso habría sido causado por la sobrecarga de la embarcación, que además no portaba chalecos salvavidas. Las autoridades han anunciado ya la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido.

Las embarcaciones como la siniestrada son empleadas de manera habitual como medio de transporte en la zona. En el lago Alberto, el séptimo más grande de África, se han registrado numerosos hundimientos de este tipo durante los últimos años.