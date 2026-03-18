Mueren tres agentes en una operación antidroga en la capital de Jordania, Amán

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres miembros de las fuerzas de seguridad de Jordania han muerto este miércoles durante una operación en la capital, Amán, contra un supuesto narcotraficante, según han confirmado las autoridades, que han indicado que el sospechoso ha sido detenido por los agentes.

La Dirección de Seguridad Pública (PSD) ha indicado en un comunicado publicado en sus redes sociales que una unidad del Departamento Antinarcóticos ha lanzado la operación a primera hora del día, lo que ha derivado en un tiroteo que se ha saldado con la muerte de tres agentes y con un cuarto que ha resultado herido.

Así, ha destacado que el sospechoso, que no ha sido identificado, ha sido detenido por las fuerzas de seguridad, que además han incautado tres armas de fuego y narcóticos, entre ellos cannabis y cristal. Por último, ha ensalzado el sacrificio de los agentes y ha trasladado sus condolencias a sus familiares.