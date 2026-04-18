Un muerto tras una embestida con un coche contra asistentes a una feria del cómic en Melbourne (Australia)

Policía en Melbourne, Australia - Europa Press/Contacto/Xu Haijing

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto y otra más está herida grave tras ser atropelladas por el conductor de un coche que ha embestido contra los asistentes a la Supanova Comic Con & Gaming que se celebra en el salón de convenciones Melbourne Showgrounds.

La Policía del estado australiano de Victoria ha informado de que un coche gris subió un bordillo de la calle Langs y "golpeó a dos peatones poco antes de las 17.00 horas", las 9.00 horas en la España peninsular. Un individuo ha sido arrestado y "va a ser interrogado por la Policía".

"Lamentablemente, falleció en el lugar uno de los peatones que aún no ha sido oficialmente identificado", ha apuntado la Policía en un comunicado. Un segundo peatón ha sido trasladado al hospital con "heridas que hacen correr peligro su vida", según la Policía, que pide colaboración de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

Un testigo ha informado de que el coche cargó "a gran velocidad" contra un grupo de personas cerca de la feria del cómic, donde participan miles de personas. El resultado fue un momento "caótico", según recoge la televisión australiana ABC.