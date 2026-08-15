Los muertos por ébola en RDC rebasan ya los 2.200 y hay más de 4.700 casos confirmados

Archivo - Imagen de archivo de un centro de entrenamiento para el tratamiento del ébola en Bruselas (Bélgica) - Europa Press/Contacto/Eric Lalmand - Archivo

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo, el más letal registrado en el país africano, continúa sumando fallecidos: 2.214 muertos en las 54 zonas afectadas, especialmente en la provincia de Ituri, en el noreste del país, epicentro de la enfermedad.

El nuevo balance del Gobierno congoleño, que recoge datos hasta el pasado martes, cifra además el total de casos confirmados en 4.727, de los cuales 749 se encuentran hospitalizados.

De acuerdo con las autoridades congoleñas, el ébola ha sido identificado en una nueva zona sanitaria, Buta, en la provincia de Bajo Uele, en el norte del país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) avisó a finales de la semana pasada de la extrema gravedad de la situación. El brote --de la cepa Bundibugyo, para la cual todavía no existe vacuna aprobada-- fue declarado el pasado 15 de mayo y se concentra desde entonces en la provincia septentrional de Ituri.

Esta provincia es una de las zonas con mayor violencia de todo el continente, lo que ha hecho aún más difícil la respuesta sanitaria y el trabajo de los médicos, de ahí que la letalidad del virus esté aumentando de forma tan acelerada, acercándose ya a las cifras del anterior brote que tuvo lugar entre 2018 y 2020.

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de OCHA, Tom Fletcher, ha advertido este mismo viernes de que la enfermedad por este virus "está ganando terreno" en República Democrática del Congo, con una muerte "cada 30 minutos".

"No podemos permitir que el virus supere nuestra capacidad de respuesta", ha clamado al término de una reunión de urgencia del Comité Permanente Interinstitucional --el foro que coordina la ayuda de las agencias de la ONU y sus socios, con quienes ha acordado "intensificar" la respuesta "colectiva" al ébola.

Fletcher ha anunciado así una asignación de 30,5 millones de dólares adicionales (26,3 millones de euros) del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias (CERF) de Naciones Unidas, que se suman a los 24 millones de dólares (más de 20 millones de euros) ya movilizados tanto para República Democrática del Congo como para otros cuatro países vecinos.

Asimismo, ha informado de un despliegue adicional de 20 profesionales para hacer frente al virus "en primera línea", si bien ha asegurado que se necesita el doble de equipos que garanticen "entierros seguros y dignos" y "triplicar la capacidad de tratamiento".

El diplomático británico ha advertido de que "esto es una llamada de atención" y ha reclamado "rapidez, alcance y solidaridad antes de que este virus nos supere aún más". "Más de 2000 personas ya han fallecido. Muchas más están en riesgo. El mundo debe reaccionar y actuar", ha remachado.